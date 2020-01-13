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Dakar Rallisi 29 can aldı

1979'dan bu yana düzenlenen ve dünyanın en zorlu yarışlarından kabul edilen organizasyonda ölen sporcu sayısı, Portekizli motosikletçi Gonçalves ile 29'a çıktı.
Dakar Rallisi 29 can aldı

Sürücülerin binlerce kilometre yol katettiği ve dünyanın en zorlu yarışlarından kabul edilen Dakar Rallisi'nde bu yıl bir ölüm daha meydana geldi.

Motosiklet kategorisinde Hero takımı adına yarışan 40 yaşındaki Paulo Gonçalves, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

Başkent Riyad ile Wadi al Dawasir kasabası arasındaki 7. etabın 276'ncı kilometresinde kaza yapan Portekizli sporcu, olay yerinde bilinci kapalı ve kalbi durmuş halde bulundu. Etap öncesi genel klasmanda 46. sırada bulunan Gonçalves, ambulans helikopterle götürüldüğü Layla Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Dakar Rallisi'ne 13 kez katılan ve 2015'te genel klasmanı 2. sırada tamamlayan Gonçalves, Polonyalı motosikletçi Michal Hernik'ten bu yana hayatını kaybeden ilk, organizasyon tarihindeki 29. sporcu oldu.

Yalnızca katılımcılar ölmedi

Otomobil, motosiklet, kamyon, 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri de UTV olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.

Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.

Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya, bu yıl ise ilk kez Asya Kıtası'na taşınan Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.

Motor sporları tutkunu olan Sabine ve yanındaki 4 kişi, bulundukları helikopterin, Mali'de aniden çıkan kum fırtınası nedeniyle bir kum tepesine çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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