  • BIST 102.749
  • Altın 257,176
  • Dolar 5,6286
  • Euro 6,2606
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Dalgıçlar Van Gölü'nde temizlik yaptı

Tatvan sahilinde Van Gölü'ne dalan dalgıçlar, sudan çöp torbaları, ayakkabı, halı, araba lastiği, plastik parçaları, cam şişe gibi atıklar çıkardı.
Dalgıçlar Van Gölü'nde temizlik yaptı

Van ve Bitlis'teki dalgıçlar, Van Gölü temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gölün zemininde temizlik yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Sualtı Arama Kurtarma Derneği (Van Akut) ile Bitlis Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (Bitlis Akut) dalgıçları, Tatvan sahilinde Van Gölü'ne daldı.  

Tatvan Belediyesinin başlattığı "Temiz şehir, temiz Tatvan" kampanyası kapsamında gölün zemininde temizlik yapan dalgıçlar, araç lastiği, halı, plastik parçaları, cam şişe, çöp poşeti ve ayakkabı gibi atıklar çıkardı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, başlattıkları temizlik kampanyasına destek veren dalgıçlara teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerle ilçe genelinde çevre temizliğine dikkat çekmeye çalıştıklarını aktaran Geylani, şöyle konuştu:

"Bugün dalgıçlar gönüllü olarak suya daldı. Hem gölü gözlemledi hem de temizlik yaptı. Bugüne kadar gölde ne kadar büyük bir tahribat yapılmış, ne kadar zarar verilmiş, bunu görmüş olduk. Gerçekten beklentinin üzerinde çöp yığınıyla karşılaştık. Ne yazık ki bizim için çok önemli olan bu değeri, bu güzel Van Gölü'nü bilinçsiz bir şekilde katlediyoruz. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Temizlemekten çok, kirletmemek önemlidir."

Bitlis Akut Derneği Başkanı Fevzi Epözdemir ise gölün zemininde çöp torbaları, ayakkabı, halı, araba lastiği, plastik parçaları, cam şişe gibi atıklar çıkardıklarını belirtti.

Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Epözdemir, herkesten çevreyi temiz tutmalarını istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
  • Dalgıçlar Van Gölü'nde temizlik yaptı29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
  • Balat'ta çocuklar için 'iyilik evi'29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59
  • Lavanta tarlasını turizm merkezine çevirdi29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:56
  • Hollanda'da 15 gün ömür biçilen gurbetçi, Türkiye'de yeniden doğdu29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53
  • Down sendromlu Şehima'nın 'gelinlik' hayali gerçek oldu29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:52
  • 15 Temmuz şehitleri 300 Kenyalı'ya ışık oldu29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51
  • Ordu'da off-road heyecanı29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51
  • İkiz aslan yavruları 'Efe' ve 'Yiğit' ziyaretçilerin gözdesi29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
  • Düden Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti