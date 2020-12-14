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Damak çatlatan lezzet: Ayva tatlısı

Koronaya karşı bağışıklık sisteminin önemli olduğu bugünlerde vitamin ve mineral deposu olan ayvanın, kaymakla servis edilen tatlısı adeta damak çatlatıyor.
Damak çatlatan lezzet: Ayva tatlısı

Karantinada ve sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde insanların mutfakta geçirdiği zaman eskiye nazaran arttı. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, farklı lezzetler yaparak ağızlarını tatlandırmaya başladı. Sadece meyve olarak değil tatlı olarak da bu aylarda sıkça tüketilen ayva, bugünlerde mutfakların baş köşelerinde yerini almaya başladı. Kış lezzetlerinden biri olan ayvanın faydaları saymakla bitmiyor. Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin önemli olduğu bugünlerde vitamin ve mineral deposu olan ayva, sıkça tüketiliyor. Lifli yapısı ile tokluk hissi vermesi, düşük glisemik indeksi nedeniyse sıkça tercih edilen ayvanın, tatlısı da oldukça seviliyor. Kaymak, ceviz veya Antep fıstığı ile servis edilen ayva tatlısı, ağızda farklı bir tat bırakıyor.

20201213_201253.jpgAyva Tatlısı Yapımı İçin Gereken Malzemeler:

4 adet ayva
15 yemek kaşığı toz şeker
2 adet çubuk tarçın
4-5 adet karanfil
Yarım su bardağı su
Kaymak (ceviz veya Antep fıstığı)

Ayva Tatlısı Nasıl Yapılır?

Ayva tatlısı hazırlamak için ilk olarak derin bir kaba su doldurun ve içerisine limon sıkın.
Ayvaları ikiye bölerek çekirdeklerin bulunduğu kısmı çukurlasacak şekilde çıkartın ve ayvanın kabuğunu soyun.
Hazırlamış olduğunuz ayvaları limonlu suda bekletin, ayvaların kararmaması için bu önemli.
Tüm ayvalar için aynı işlemi yaptıktan sonra pişirme kabınıza ayvaların orta kısımları üstte kalacak şekilde yerleştirin.
Tarçın çubuğunuzu, karanfilleri ve ayva çekirdeklerinin tamamını tencereye ekleyin.
Ayvaların her birinin üzerine bir kahve fincanı toz şekeri dökün.
Suyu da tencereye ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak su kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da en küçük ocağınızda kısık ateşte 1-1,5 saat kadar pişirin.
Ayvalar rengini aldıktan ve yumuşadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz.
Tatlıları servis tabağınıza alın ve 2-3 saat kadar soğuması için bekletin.
Servis ederken kalan şerbetinden ayvaların üzerine gezdirmeyi unutmayın.
Ayvanın çukur kısmına kaymak, ceviz veya Antep fıstığı koyarak servis edebilirsiniz.

OSMAN AKDOĞAN/ilksayfa

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