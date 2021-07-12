Damat, gelini süslediği vinçle aldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir düğünde damat Emre Karaoğlan (26), hayatını birleştirdiği Melisa Karaoğlan'ı (25) yaşadığı apartmanın ikinci katındaki evinden özenle süslediği vinçle aldı. Çevredekiler sürpriz gelin almayı ilgiyle izledi.

Denizli'de yaşayan vinç operatörü Emre Karaoğlan ve Melisa Karaoğlan dün düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Damat Karaoğlan, bugün yapılan gelin alma merasimi için sahibi olduğu vinci süsleyerek, gelinin Atalar Mahallesi'ndeki evine götürdü. Burada damat tarafı davul ve zurna eşliğinde 'harmandalı' oynadıktan sonra Karaoğlan, vincin yük kaldırma sepetine bindi. Karaoğlan, daha sonra gelinin ikinci kattaki evine vinç ile balkondan girdi. Dualar eşliğinde baba evinden ayrılan gelin, damat Karaoğlan ile vince binerek aşağı indi. Düğüne gelenler, o anları ilgiyle izledi, bol bol video ve fotoğraf çekti.

'ZOR İKNA ETTİM'

Emre Karaoğlan, vinç operatörlüğüne başladığından beri bu fikri hayata geçirmek istediğini belirterek, "Hayalimi bugün gerçekleştirdim. Çok güzel bir duygu yaşadık. Bunu yapmadan önce eşimden de izin aldım. Biraz zor ikna ettim. Alışılmışın dışında bir etkinlik olduğu için yoğun ilgi çektik. Beğeni aldık. Herkes bizi alkışladı. Farklı bir şeye imza atmış olduk" dedi. Gelin Melisa Karaoğlan ise, "Daha önceden böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Duygusal bir insanım. Çok heyecanlandım. Korku yaşamadım. Güzel bir etkinlik oldu. Hayatlarımızı birleştirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.