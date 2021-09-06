Damat, hurda aracın ön tarafından gelin masası yaptı

Erzurum'un Oltu ilçesinde oto aksesuar işletmeciliği yapan Ahmet Hakan Macit, hurda bir otomobilin ön kısmını gelin-damat masasına dönüştürdü. Macit, düğününde salona taşıdığı bu masa ile eşine ve davetlilere sürprüz yaptı.

Otomobil görünümlü gelin-damat masasına çok şaşırdığını söyleyen Merve Macit, "Eşimin sürprizine çok sevindim. Türkiye'de belki ilk olarak biz böyle bir masada dünya evine girdik" dedi.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde hayatlarını birleştiren Merve- Ahmet Hakan Macit çiftinin düğün boyunca oturduklar, otomobil görünümlü gelin-damat masaları düğüne katılan konukların ilgi odağı oldu. Salona girdiğinde ilk gözüne gelin-damat masasının takıldığını söyleyen Merve Macit, "Çok şaşırdım ve sevindim. Masaya oturduğumda kendimi üstü açık bir otomobilde oturuyormuş gibi hissettim. Herkesin ilgi göstermesi beni ayrıca sevindirdi. Türkiye'de belki de ilk biz otomobil gelin-damat mamasında oturduk. Eşim mesleğine olan aşkını bu mutlu günümüze kadar taşımış. Kendisine teşükker ediyorum" diye konuştu

İlçede oto aksesuar işi yaptığını belirten damat Ahmet Hakan Macit ise "İşimi ve eki model araçları çok seviyorum. Bu sevgiyi en mutlu günüme taşımak istedim. Hurdadan aldığım bir otomobilin ön tarafını keserek bir aylık alışmanın ardından masa haline getirdim. Düğünümde eşime sürpriz yaparak gelin-damat masası olarak kullandık. Çok da güzel oldu. Bizde sonra davetliler bırayla masada oturup hatıra fotoğrafı çektirdi" dedi.