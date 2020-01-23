Damızlık romanov koyunu özellikleri nelerdir, hangi ilde bulunur?

Romanov cinsi koyunların özellikleri nelerdir; Türkiye’de hangi ilde bulunur? Romanov’ların et ve süt verimi, doğum verimi nasıl? Ukrayna koyunu olan Romanov’ların Türk koyunlarından farkı ne? Neden ithal edildi? Damızlık romanov koyunu nerde bulunur?

Romanov cinsi koyunların özellikleri nelerdir; Türkiye’de hangi ilde bulunur? Romanovların et ve süt verimi , doğum verimi nasıl?

Ukrayna koyunu olarak da ifade edebileceğimiz Romanov koyunu, artık Türkiye’de de yetiştirilmeye başlandı.

Giresun’da il tarımın katkılarıyla çiftçiler için Ukrayna’dan damızlık Romanov koyunu getirildi.

Peki Ukrayna koyunu olan Romanov’ların Türk koyunlarından farkı ne? Neden ithal edildi?

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Romanov koyunlarının öne çıkan özelliklerinin başında ikiz kuzulamaları geliyor.

Yine bu koyunların etinde koyunlarda genelde olan koku bulunmuyor.

Romanovların et verimi de gayet iyi.

Ukrayna koyunu Romanovlar Giresun’da

2019’da Giresun Tarım İl Müdürlüğü ile üreticiler maddi işbirliği içinde bir proje geliştirdi ve Ukrayna’dan Romanov koyunları ithal edildi. Getirilen toplam 489 koyun çiftçiye dağıtıldı. Proje maliyetinin yarısını çiftçiler karşıladı. Diğer yarısın ise DOKAP finanse etti.

Romanov kuzusu nerden bulunur ?

Burada en kritik nokta Romanovların Giresun iklimine uyum sağlayıp sağlamayacağıydı. Neyse ki korkulan olmadı. Romanovlar Giresun’a uyum sağladı ve kuzulamaya da başladılar. Ocak 2020 itibariyle 138 baş Romanov kuzusu dünyaya geldi.

Romanov koyunu projesinin mimarı

Projenin mimarlarından Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın , şu ana kadar 489 saf Ramanov koyunun dağıtımının yapıldığını söylüyor.

Angın şu bilgileri veriyor:

"Kırsalda koyun yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan, bakım ve beslemesinde ehil, yeterli altyapı ve teknik donanıma sahip ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için taahhütte bulunan üreticilerimiz proje bütçesine yüzde 50 katkı payı sağlamış olup, geriye kalan yüzde 50'lik kısmını da DOKAP finanse etmiştir".

"Projenin başlamasıyla birlikte, öncelikle il müdürlüğümüz tarafından üreticilerimize yetiştiricilik, bakım, besleme ve hastalıklardan korunma konusunda eğitimler verilmiştir. Ülkemiz meralarının, hayvanların ithal edildiği Ukrayna meralarına göre besleyici içerik açısından farklılıklar göstermesi hasebiyle, çoklu doğum oranı yüksek olan Romanov koyunlarına; dışarıdan yeterli vitamin ve mineral desteği sağlamak amacıyla enjektabl mineral çözelti ve oral yem katkı premiksleri projeden temin edilerek il/ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimlerin gözetiminde uygulanmaya başlamıştır."

İl tarım müdürü Angın, damızlık koyunların, geçen süre zarfında bölgeye sorunsuz adapte olduğunu belirterek "2020 yılı Ocak ayı itibariyle 138 baş Romanov kuzu dünyaya gelmiş ve bu çoklu kuzu doğumları yetiştiricilerimizde ayrı bir memnuniyet oluşturmuştur. Romanov ırkının analık kabiliyeti ve et verimi yüksektir. Etinde koyunlarda genelde görülen koku yoktur. Az yağlı ve lezzetli olup Türk damak tadına oldukça uygundur. Proje sonunda Giresun’un Romanov ırkı kuzu üretimiyle anılan bir il haline gelmesi hedeflenmekte olup, bunun yanı sıra kırsaldaki üreticilerimizin kalkınmaları amaçlanmaktadır" diyor.