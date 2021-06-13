  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Danimarka Milli Takımı doktoru Boesen'den 'Eriksen' açıklaması: Hızlı müdahale Christian'ı yeniden hayata döndürdü

Danimarka Milli Takımı doktoru Martin Boesen, maçta fenalaşan Eriksen için hızlı müdahalenin öneminden bahsetti. Boesen, oyuncunun yanına ulaştıklarında nefes aldığını ancak ardından durumun kötüye gittiğini belirtti.
Danimarka Milli Takımı doktoru Boesen'den 'Eriksen' açıklaması: Hızlı müdahale Christian'ı yeniden hayata döndürdü

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan milli takım doktoru Martin Boesen, yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, "Christian'ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü." ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi Inter'in orta saha oyuncusu Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yı transfer etti12 Haziran 2021 Cumartesi 09:06
  • Türkiye EURO 2020 açılış maçında İtalya’ya yenildi12 Haziran 2021 Cumartesi 09:05
  • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı12 Haziran 2021 Cumartesi 09:04
  • Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya12 Haziran 2021 Cumartesi 09:04
  • Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı'na destek11 Haziran 2021 Cuma 15:48
  • Milli güreşçiler, olimpiyat madalyası hedefi için Bolu'da form tutuyor11 Haziran 2021 Cuma 13:35
  • Milli biniciler, Atina'da Milletler Kupası'nı kazandı11 Haziran 2021 Cuma 13:34
  • Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon: Anadolu Efes'te kalmak istiyorum11 Haziran 2021 Cuma 13:34
  • NBA'de Bucks, Nets'i yenerek konferans yarı final serisinde farkı bire indirdi11 Haziran 2021 Cuma 10:00
  • Kanocular, Meriç ve Tunca nehirlerinde kürek çekti11 Haziran 2021 Cuma 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti