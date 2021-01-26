  • BIST 1.518
  • Altın 441,420
  • Dolar 7,4152
  • Euro 8,9833
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan üç kişi Kopenhag polisi tarafından tutuklandı.
Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka'da, devlet yayıncısı DR’nin internet sitesinde yer alan habere göre, Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan 30, 32 ve 34 yaşlarındaki zanlılar, "devlet büyüklerine karşı suç işleme" suçlamasıyla yargılanacak.

Zanlılar, Başbakan'a karşı ciddi tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 19 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.

Ülkede son haftalarda düzenlenen Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler şiddetli geçiyor. 9 Ocak’ta Kopenhag ve Aalborg’daki gösterilerde 23 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Ocak’taki gösteride, Başbakan Mette Frederiksen’i temsil eden ve sokak lambası direğine asılan bir maketin boynuna, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine vizonların itlaf edilmesine atıfta bulunularak "o da itlaf edilmeli ve edilecek" yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı26 Ocak 2021 Salı 09:59
  • 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başladı26 Ocak 2021 Salı 09:56
  • İstanbul'da öğleden sonra yağmur bekleniyor26 Ocak 2021 Salı 09:55
  • 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başladı26 Ocak 2021 Salı 09:54
  • Zonguldak'ta kuyumcunun dikkati, sahte altın şebekesini çökertti26 Ocak 2021 Salı 09:44
  • Kumar baskınında yakalandı: "Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur"26 Ocak 2021 Salı 09:42
  • İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 35 gözaltı26 Ocak 2021 Salı 09:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı26 Ocak 2021 Salı 09:24
  • Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü26 Ocak 2021 Salı 09:23
  • FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı26 Ocak 2021 Salı 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti