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Danimarka’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek

Danimarka’da, geçen ay yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları daha da sıkılaştırıldı.
Danimarka’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyurulan kısıtlamalara göre, ülkede risk seviyesi 4’ten 5’e çıkarıldı.

Alınan kararlara göre, en fazla 10 kişi olan bir araya gelme kuralı 5 kişiye düşürüldü, 1 metre olan sosyal mesafe uygulaması ise 2 metreye çıkarıldı.

Başbakan Frederiksen, vatandaşlardan sadece birlikte oturdukları kişilerle görüşmelerini tavsiye ederek, herkesin evinde kalmasını, önceden belirlenen görüşmelerin ve toplantıların da ertelenmesini istedi.

Ailelerden tek kişinin alışveriş yapması ve toplu halde alışverişe çıkılmaması istendi.

Yeni tedbirlerle, İngiltere’nin ardından Danimarka’da da görülen Kovid-19’un daha hızlı yayılan bir türünün ülkede daha fazla yayılmasının önlenmek istendiği vurgulandı.

Danimarka’da 16 Aralık’ta alınan kararla gıda ve ilaç malzemesi satan mağazalar hariç, tüm dükkanlar geçici olarak 4 Ocak’a kadar kapatılmıştı. Alınan kararla birlikte, kamu çalışanları evlerine gönderilmiş, eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçmişti. 29 Aralık’ta ise bu kararın 17 Ocak’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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