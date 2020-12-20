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Danışmanlık hizmetine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren “Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi” ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyor.
Danışmanlık hizmetine yoğun ilgi

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde, çocuk ve genç danışmanlığından yetişkin danışmanlığına, evlilik ve aile danışmanlığından öğrenci koçluğuna kadar önemli branşlarda psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Çocuk ve genç danışmanlığına başvurulması halinde vatandaşların doğrudan randevu alabildiği merkezde, uzman psikologlar tarafından çocuk ve ergenlere danışmanlık hizmeti verilirken; öğrenci koçluğu hizmetinden yararlanmak isteyenler ise daha çok hedef belirleme ve akademik kariyer noktasında danışmanlık hizmeti alıyor. Yetişkin danışmanlığında da yaşam sürecinde karşılaşılan zorluklar dahil tüm sorunlara karşı uzman psikologlar yardımcı olurken merkezde, ihtiyaç duyan çiftlere evlilik ve aile danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

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BİR TELEFON KADAR YAKIN MERKEZ
Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde alanında uzman 10 deneyimli danışman haftanın 5 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Demetevler İvedik Caddesi No:131/A Yenimahalle-Ankara adresinde vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Vatandaşların merkezde yüz yüze görüşmek için “(0312) 507 34 50-51” telefon numarasını arayarak randevu alabileceğini belirten Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi İdarecisi Hüseyin Çelik, yurt içi başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden “(0312) 666 60 06” numaralı Psikolojik Destek Hattı’nı arayarak da Büyükşehir Belediyesi uzmanlarına ulaşılabileceğini söyledi. 

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Çelik, verilen hizmetler hakkında şu bilgileri verdi:
“Danışmanlık Merkezimizde; yetişkinlere, gençlere ve ailelere danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra destek eğitimleri ve sosyal projeler yürütüyoruz. Merkezimizde psikolog, sosyolog, danışman, sosyal hizmet uzmanı, aile ve evlilik danışmanı ile okul öncesi öğretmenlerimiz hizmet veriyor. Pandemi sürecinde normalden daha da yoğun bir çalışma içindeyiz ve halkımıza bir telefon kadar yakınız. Kişiler bizlere ulaştığında uzman psikolog arkadaşlarımızla birlikte hem pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılara hem de diğer tüm psikolojik sorunlara karşı danışmanlık hizmeti vererek destek oluyoruz.”

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