  • BIST 94.244
  • Altın 256,157
  • Dolar 5,7657
  • Euro 6,5012
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak

Danıştay Başkanlığında çeşitli birimlerde görev yapacak 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere 2018 KPSS (B) Grubu puanı ile kurum tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 19 hizmetli, 2 sağlık teknisyen yardımcısı 3 aşçı, 2 garson ve 2 bulaşıkçı alınacak. 

Personel alımı için başvurular 25 Haziran 2019 Salı günü saat 09.00'da başlayacak 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Ayrıca başvurular mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.

Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi "www.danistay.gov.tr"den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak "Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 149 Çankaya/Ankara" adresine başvurabilecek.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Öte yandan ilanda, adaylarda aranan şartlar da yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi - 20 Haziran 201920 Haziran 2019 Perşembe 09:18
  • Esed rejiminden İdlib’e saldırı19 Haziran 2019 Çarşamba 22:50
  • Pentagon'un başına silah lobicisi19 Haziran 2019 Çarşamba 22:47
  • Bakan Soylu'dan yalanlama19 Haziran 2019 Çarşamba 21:44
  • Beyaz Saray'da şüpheli paket alarmı19 Haziran 2019 Çarşamba 19:33
  • Askeralma Kanunu Teklifi’nde 60 madde kabul edildi!19 Haziran 2019 Çarşamba 18:31
  • Erdoğan'dan önemli açıklamalar19 Haziran 2019 Çarşamba 17:29
  • Kaçakçılar yakalandı19 Haziran 2019 Çarşamba 16:28
  • Erdoğan'dan Mursi açıklaması: Eceli ile ölmedi!19 Haziran 2019 Çarşamba 15:53
  • Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan yargılanacak19 Haziran 2019 Çarşamba 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti