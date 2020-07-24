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Danıştay başkanına hayırlı olsun ziyareti

Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının önünü açan Danıştay'ın Başkanı Zeki Yiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Danıştay başkanına hayırlı olsun ziyareti

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Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TARİHİ GÜNDE 7 İLİN TEMSİLCİSİNDEN ÖNEMLİ ZİYARET

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada ziyarette ilgili şu ifadeye yer verildi: "Tarihin kırılma anları vardır. Böyle bir günde, Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı gündeyiz. Çankırı, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerimizden oluşan Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği olarak o kutsal mekanda bulunamadık. Ancak Cuma namazından hemen sonra, bu kararı alan yüksek mahkemenin başkanı, bölgemizin yetiştirdiği bir değer olan değerli hemşerimiz Sayın Zeki Yiğit’in tam da bu açılış ve ibadet coşkusunun sürdüğü saatlerde misafiriydik. Şahsında yüce mahkememizin değerli üyelerini canı gönülden tebrik edebilmenin mutluluğunu, ibadete açılış ve ibadet coşkusunu birlikte yaşamanın ve bu coşkuya birlikte şahit olmanın sevincini yaşıyoruz. Böylesine değerli bir günde bizleri kabulü için değerli hemşerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisini, liyakatiyle değer katacağına inancımızın tam olduğu yeni görevi nedeniyle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

DANIŞTAY TARİHİ BiR KARARA İMZA ATMIŞTI

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının önü açılmıştı. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtilmişti. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denilmişti.

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