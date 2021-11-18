  • BIST 1.725,08
  • Altın 647,26
  • Dolar 10,8845
  • Euro 12,3171
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Danıştay'dan elektronik tebligat kararı

Danıştay kararında, "Vergi Usul Kanunu uyarınca muhatabın e-Tebligat adresine yapılan tebligata ilişkin olarak telefon numarasına veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesi, tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemez." denildi.
Danıştay'dan elektronik tebligat kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, telefon veya elektronik posta adresine elektronik tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkileyen bir unsur olup olmadığına ilişkin bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesi amacıyla Danıştay'a başvurdu.

İstemi görüşen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi.

Kanun koyucunun Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi ile elektronik ortamda tebligat yapılabilmesine imkan tanıyacak düzenlemeler gerçekleştirdiği aktarılan kararda, bu madde uyarınca verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca Elektronik Tebligat Sistemi kurularak faaliyete geçirildiği hatırlatıldı.

Kararda, Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca tebliğ evrakının muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı vurgulandı.

"Evrakın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih esas alınmış"

Vergi Usul Kanunu'nda elektronik ortamda yapılan tebligata ilişkin ayrıca muhatabın elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasına, elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığına işaret edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlemede de 5 günlük sürenin başlangıcı olarak SMS veya elektronik posta ile bilgilendirme tarihi değil, tebliğe konu evrakın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih esas alınmış, ayrıca tebligatın yapılmış sayılması için elektronik adrese ulaştığı tarihten 5 günlük bir süre öngörülmüştür."

Anayasa Mahkemesinin de muhatabın elektronik ortamda tarafına iletilen tebligattan haberdar olabilmesinin internet vergi dairesi aracılığıyla kendi elektronik adresine erişim sağlamasına, elektronik adresini kontrol etmesine bağlı olduğunu belirttiği kaydedilen kararda, Yüksek Mahkemenin düzenlemenin muhataplara öncelikle elektronik posta adreslerini belirli aralıklarla kontrol etme yükümlülüğü yüklediğini, bu yükümlülüğe beşer günlük aralıklarla uyulduğu takdirde hukuki yollara başvuru süresi yönünden herhangi bir hak kaybının olmayacağını ifade ettiği aktarıldı.

Kararda, Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ne paralel olarak Genel Tebliğ'de de elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatabın bildirilen mobil telefon numarası veya elektronik posta adresine tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği ancak bunun herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğinin düzenlendiği vurgulandı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun kararında şunlar kaydedildi:

"Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca muhatabın elektronik tebligat sisteminde kayıtlı olan e-Tebligat adresine yapılan tebligata ilişkin olarak elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasına veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesi yapılan tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020'de suçtan 936,3 milyon liraya el konuldu18 Kasım 2021 Perşembe 12:55
  • Heybeliada'da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası verildi18 Kasım 2021 Perşembe 12:52
  • Geçen yıl 101 suç örgütü operasyonu düzenlendi18 Kasım 2021 Perşembe 12:50
  • Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi18 Kasım 2021 Perşembe 12:35
  • İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı18 Kasım 2021 Perşembe 11:58
  • PKK, sözde kurucularından Kaytan'ın ölümünü gizlemek için infaz yöntemini kullandı18 Kasım 2021 Perşembe 11:05
  • Ali Saydam’dan Nas Suresi gafı: "Nas diye bir sure falan yok"18 Kasım 2021 Perşembe 10:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesi18 Kasım 2021 Perşembe 10:32
  • İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak18 Kasım 2021 Perşembe 10:28
  • Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı18 Kasım 2021 Perşembe 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti