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DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Akdeniz Projesi (DOĞAKA) ve Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süreleri 8 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Akdeniz Projesi (DOĞAKA) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıkları görevlerine 8 Haziran 2021'e kadar devam edecek.

Öte yandan, Bursa'nın Yıldırım ilçesi , Mimar Sinan Mahallesi'nde sınır ve koordinatları belirlenen alanın Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesine karar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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