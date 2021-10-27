Dar gelirli aileler için LGS ve YKS yardımcı kaynak kitap fırsatı

İşler Yayın Grubu bünyesinde kurulan Tümler Yayınevi ile İlk Önce Yayınevi sırf sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrenciler için yardımcı kaynak eserler üretiyor. İşte dar gelirli aileler için hazırlanan o yardımcı kaynak kitaplar:

Türkiye’de LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmak için öğrenciler yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Ama bu dar gelirli aileler için biraz külfetli olabiliyor. Peki Türkiye’de en ucuz LGS ve YKS kitapları nerede satılıyor? İlk Önce Yayıncılık ile Tümler Yayıncılık niçin kuruldu? LGS ve YKS sınavları için yardımcı kaynak satışında kampanya düzenleyen kitabevi var mı? Dar gelirli aileler için yardımcı kaynak kampanyasını hangi yayınevi yapıyor? İşte dar gelirli aileler için hazırlanan o yardımcı kaynak kitaplar :

Gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde de LGS ve YKS sınavları kritik önem arz ediyor. Bu noktada sınav hazırlığında yardımcı kaynak kitapların önemi çok büyük. Bundan ötürü hem bazı okul idarecileri hem de öğrencilerin kendileri yardımcı kaynak kitaba ihtiyaç duyabiliyor. Ama bu dar gelirli aileler için biraz külfetli olabiliyor. Ancak Türkiye’de müfredata uygun, nitelikli, güncel, yeni nesle uygun ve özgün olduğu gibi hesaplı, ucuz LGS ve YKS kitapları da yok değil. Örneğin Türkiye genelinde 500 şubeye, 41 yayınevine, 3 bin yazar kadrosu ile on binlerce yardımcı kaynak kitap çeşidine ulaşan İşler Yayın Grubu’nun; eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, sosyal sorumluluk gereği dar gelirli ailelere yardımcı olmak üzere kurduğu iki farklı yayınevi büyük bir ihtiyaca cevap veriyor.

DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN HAZIRLANIYOR

İşler Yayın Grubu bünyesinde, İbrahim Polat ile Hatice Yılmaz koordinatörlüğünde kurulan Tümler Yayınevi ile İlk Önce Yayınevi sırf sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrenciler için yardımcı kaynak eserler üretiyor. Hem LGS hem de TYT ve AYT için kaynak eser üreten yayınevleri, diğer yayınevlerine göre farklı bir ücret politikası uyguluyor. İlkönce Yayınevi ve Tümler Yayınevi’nin yayın hayatına kazandırdığı onlarca konu anlatım kitapları ile soru bankalarının büyük bir çoğunluğu 9,90 TL.’den satışa sunuluyor. Türkiye’de en geniş yayın ağına sahip olan İşler Kitabevlerinin tümünde söz konusu yardımcı kaynak eserlere ulaşmak mümkün. Bu uygulamaya bir nevi kitap outlet de diyebiliriz, LGS ve YKS için kampanyalı kitap satışı da… Sosyal sorumluk gereği, eğitimde fırsat eşitliğine katkı da…

YORUM GÜCÜNÜ ARTIRMA HEDEFİ

Hazırlanan bütün içeriklerde müfredata uygunluğu dikkate alan yayınevleri, her testin MEB kazanımlarına uygun başlıklar altında hazırlanmasına özen gösteriyor. Ayrıca her konunun sorularının kazanımları öğrenme sırasına göre oluşturmaya ve öğrencinin olay ve durumlara bakış açısını genişletmeye, onlara problem çözme ve yorumlama gücünü artırmayı hedefliyor.

TÜM DERSLERDE VİDEO ÇÖZÜMÜ

İlk Önce Yayıncılık ile Tümler Yayınları hazırladıkları ihtiyaç analizleriyle öğrencilerin farklı şekilde oluşan ihtiyaçlarını gidermek için ürün yelpazesine birbirinden farklı çalışmalara yer veriyor. Ayrıca akıllı tahtaya uyumlu video çözümlü tüm dersler konu anlatımı ve tüm dersler soru bankası gibi farklı yayınları da hizmete sunuyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE KİTAPLARI

Lise ile birlikte ilkokula da önem veren yayınevi; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar için tüm branşlarda konu anlatımı ile birlikte soru bankaları da üretiyor. Aynı şekilde ihtiyaç analizine göre AYT-TYT sınavları içinde konu anlatım ve soru bankası üreten yayınevi, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için içerik ve sorular hazırlıyor.

KURUMLARA ÖZEL TASARIM FIRSATI

Öte yandan İlk Önce Yayınevi ile Tümler Yayınevi sosyal sorumluluk gereği kurum, kuruluş, STK ve okullara özel tasarımlarla yardımcı kaynak eserler de üretebiliyor. Kimi belediyeler ve STK’lar bu hizmetten yararlanıyor. Bazı özel kolej ve devlet okulları da söz konusu projeyi değerlendirebiliyor.

İlksayfa Gazetesi / Özel