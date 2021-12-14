Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Dara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını belirterek, bunlardan ilkinin kazı çalışmalarının vereceği meyve ve sonrasında turizmde yapacakları hamle olduğunu söyledi.

Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Mardin’deki Dara Antik Kenti'ni 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.