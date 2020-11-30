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Darbe girişimi davalarının 282'si karara bağlandı, 7'sinde yargılama sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 289 davadan 282'si karara bağlandı, 7'sinde sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.
Darbe girişimi davalarının 282'si karara bağlandı, 7'sinde yargılama sürüyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 282'si karara bağlandı.

Sona eren davalarda 2 bin 869'u ömür boyu olmak üzere 4 bin 555 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaların tamamlandığı davalarda 1608 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1261 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1686 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

Yargılamaların sürdüğü 7 davadan 3'ü Ankara'da, 4'ü diğer illerde görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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