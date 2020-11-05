  • BIST 1.174
  • Altın 520,767
  • Dolar 8,4393
  • Euro 9,9237
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 279'u karara bağlandı, 10'unda ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 279'u karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 2 bin 533'ü ömür boyu olmak üzere 4 bin 154 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaları tamamlanan davalarda 1315 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1218 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1621 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

Yargılamaların sürdüğü 10 davadan 4'ü Ankara'da, 6'sı diğer illerde görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu04 Kasım 2020 Çarşamba 19:32
  • Kız istemeye giden şehit kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı04 Kasım 2020 Çarşamba 18:34
  • Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü04 Kasım 2020 Çarşamba 16:44
  • İstanbul merkezli haraç çetesi operasyonu: 24 gözaltı04 Kasım 2020 Çarşamba 16:36
  • Polisten silah ticareti operasyonu: 10 gözaltı04 Kasım 2020 Çarşamba 16:34
  • Aynı aileden davalık olan iki grup arasında adliye önünde kavga: 4 yaralı04 Kasım 2020 Çarşamba 16:33
  • Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama04 Kasım 2020 Çarşamba 16:31
  • Lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü04 Kasım 2020 Çarşamba 16:30
  • Çanakkale’de sürücülerin ihlalleri dronla tespit edildi04 Kasım 2020 Çarşamba 16:30
  • Narkotik köpek 'Tamir'in de yer aldığı operasyonda 28 kilo esrar ele geçirildi03 Kasım 2020 Salı 21:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti