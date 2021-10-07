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Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 38 sanığın yargılanması sürüyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay'ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, toplam 38 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.
Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 38 sanığın yargılanması sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay'ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, biri astsubay 37'si askeri öğrenci toplam 38 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 29 tutuklu sanık ile avukatları katılırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, bazı sanıklar savunma yaparak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti 37 tutuklu sanıktan Ayhan Perktaş, Osman Uludağ ve Taha Yasin Türeli'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Diğer tutuklu 34 sanığın tahliye talebini reddeden ve dosya kapsamında dinlenmeyen tanıkların bir sonraki duruşmada ifadelerinin alınmasına karar veren heyet, duruşmayı 1-2-3 Aralık'a erteledi.

- Dava geçmişi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ocak 2018'de sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunarak, temyiz üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gitmişti.

Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onamıştı.

Daire, eski binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezasını da uygun bulmuştu.

Olay tarihinde askeri öğrenci olan 37 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin "Anayasa'yı ihlal suçuna yardımı" oluşturacağına hükmetmişti.

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a verilen cezayı da bozmuştu.

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