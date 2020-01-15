Darbe girişimi sonrası havada rotasını değiştirip Türkiye'ye geri döndü

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Genel İstihbarat Teşkilatı çevresinde başlayan çatışmanın darbe girişimi oldu. Sudan'dan gelen haberler sonrası Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Hartum seferini yapan uçak İstanbul'a dönme kararı aldı.



İstihbarat teşkilatı üyelerinin düşük maaşları gerekçe göstererek darbe girişiminde bulunduğu öne sürülürken konuyla ilgili açıklama yapan Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Amer Mohamed Al-Hassan, teşkilat üyelerinin söz konusu girişimlerini utanç verici olarak yorumladı.

DARBE GİRİŞİMİ BASTIRILDI

Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Al-Hassan, isyanın bastırılması konusunda ordu güçlerinin çabasının devam ettirildiğini açıklarken çok sayıda isyancının şuana kadar teslim olduğunu ve isyanın bastırıldığını açıkladı.

Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih ise yaptığı açıklamada yaşananları bir darbe girişimi olarak değerlendiremeyeceklerini, durumu sadece isyan hareketi olarak gördüklerini ifade etti. Öte yandan Sudan’ın başkenti Hartum’da çatışmaların hala devam ettiği bildirildi.

SUDAN’A GİDEN THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

TK680 sefer sayısı ile İstanbul Havalimanı’ndan Sudan’ın başkenti Hartum’a gitmek üzere havalanan THY uçağı rotayı geri çevirdi. Sudan’daki siyasi hareketlilik sebebiyle Hartum seferini iptal eden THY uçağı rotasını Akdeniz üzerinden İstanbul’a çevirdi ve Marmara üzerinde yakıt harcadıktan sonra İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.