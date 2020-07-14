Darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine dair en net kanıt: Akıncı Üssü'nde yakalanan 'sivil imamlar'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından darbe girişimini sevk ve idare eden sivil imamların, darbenin kontrol merkezi Akıncı Üssü'nde suçüstü yakalanması darbe girişimini FETÖ'nün yaptığının en net delili olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre, 17-25 Aralık sürecinin başarısız olması, kumpas davalarının çökmesi ve örgüt mensubu kamu görevlilerinin devlet kadrolarından uzaklaştırılmaya başlamasının ardından kan kaybetmeye başlayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ülke yönetimini ele geçirme amacıyla darbe planlaması yaptı.

FETÖ elebaşı Gülen'in darbe talimatının ardından sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, aylar öncesinden hazırlıklara başladı. Söz konusu sivil imamların darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca Akıncı Üssü'nde yakalanması, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığının en net delili olarak değerlendirildi.

Adil Öksüz

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten, örgütün "TSK imamı" Adil Öksüz, örgütle 1985'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördüğü sırada tanıştı. FETÖ elebaşı Gülen'in özel olarak ilgilenip yetiştirdiği Öksüz, "Namık" kod adıyla örgütün askeri mahrem yapılanmasının her kademesinde faaliyet yürüttü.

Sırasıyla "Deniz Kuvvetleri imamı", "Hava Kuvvetleri imamı" ve darbe girişimi sırasında da "TSK imamı" olan Öksüz, 1 Kasım 2015'teki genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen ardından terörist başı Gülen tarafından darbeyi organize edecek kişilerin başında görevlendirildi.

Darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Öksüz'ün darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında yaptığı seyahatler ortaya çıkartıldı. Buna göre Öksüz, 34 SIR 49 plakalı aracıyla 27 Aralık 2015, 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat, 14 Mart, 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran 2016'da Ankara'ya geldi. Öksüz'ün, 27 Aralık 2015'ten itibaren Ankara'da Türkiye'nin her yerinden gelen örgüte bağlı üst düzey askerlerin katıldığı darbe toplantılarına liderlik ettiği belirlendi.

Öksüz ile örgütün Akıncı Üssü çevresinde yakalanan bir başka mahrem imamı Kemal Batmaz'ın darbe teşebbüsünden hemen önce 11 Temmuz 2016'da aynı uçakla ABD'ye gittiği, 13 Temmuz 2016'da yine aynı uçakla Türkiye'ye döndüğün tespit edildi. Ayrıca Öksüz'ün terörist başı Gülen ile bir arada görüntülendikleri video ortaya çıktı.

Darbeye hazırlık kapsamında Öksüz, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara'da örgüte bağlı Türkiye'nin her yerinden gelen üst düzey askerlerin katıldığı darbe toplantılarına liderlik etti. 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde FETÖ'cü askerlere talimatlar veren Öksüz, darbenin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine kaçarken tarlada yakalandı.

Gözaltına alındığında jandarmaya "tarla satın almak" için bölgede bulunduğunu söyleyen Öksüz, 16 Temmuz gecesini Kışla Jandarma Karakolunun nezaretinde geçirdi. Öksüz, Akıncı Üssü çevresinde gözaltına alınan diğer kişilerle birlikte 17 Temmuz sabahı Ankara Batı Adliyesine getirildi. Mahkemece serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, darbe girişiminden 3 gün sonra Ankara'dan uçakla İstanbul'a gittiği, 19 Temmuz'da Sakarya'nın Akyazı ilçesine geçtiği belirlendi.

Almanya'da olduğu öne sürülen Öksüz, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alıyor.

Kemal Batmaz

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz, darbe girişimine kadar FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olarak faaliyetlerine devam etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada, Batmaz'ın darbe girişimiyle ilgili hazırlıklar kapsamında birçok kez ABD'ye giderek elebaşı Gülen ile görüştüğü tespit edildi. 1 Ocak 2016'da ABD'ye girişi sırasında Newark Havaalanı gümrük görevlilerince şüphe üzerine mülakata alınan Batmaz, Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla Pensilvanya'da "İmam Muhammed Fetullah Gülen"in yanında kalacağını belirtti.

Batmaz, darbe girişiminden hemen önce Adil Öksüz ile ABD'ye gitti. 11 Temmuz'da İstanbul'dan New York'a aynı uçakla seyahat eden Batmaz ve Öksüz, örgütün elebaşı Gülen'den son talimatları alıp 13 Temmuz'da yine aynı uçakla Türkiye'ye döndü.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde vurulacak hedeflerin belirlenmesi ve bu yerlerin bombalanması yönünde diğer sivil imamlarla birlikte FETÖ'cü askerlere emirler verdi.

Batmaz'ın faaliyetleri, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim'in baş selamı vermesi, Batmaz'ın yapılanmadaki konumunu göz önüne serdi. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Akıncı Üssü'nden diğer sivil imam Harun Biniş ile kaçarken yakalanan Batmaz, savcılık ifadesinde tıpkı Öksüz gibi "arsa bakmaya" gittiğini iddia etti.

Hakan Çiçek

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan Hakan Çiçek, Gülen'in Türkiye'den kaçmadan önce hem ev hem de ofis olarak kullandığı, kapatılan FEM Dershanesinin Altunizade şubesinin kantinini işletiyordu. Çiçek'in, yıllar içinde milyonlarca liralık mal varlığı edindiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı.

Kapatılan Anafartalar Kolejini satın alan Çiçek, örgütsel faaliyetlerini kamufle edebilmek için Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılanmış kimi askerlerin çocuklarını bu okulda burslu olarak okuttu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkındaki soruşturması sırasında Çiçek'in FETÖ elebaşının doktoru Kudret Ünal başta olmak üzeri onlarca üst düzey örgüt yöneticisiyle telefon irtibatı ortaya çıktı.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede FETÖ'nün "Kurmay subaylar abisi" olduğu ortaya konulan Çiçek, darbe hazırlıkları kapsamında ilk olarak 28 Aralık 2015'te ABD'ye gitti ve 6 Ocak 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye döndü.

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olan Çiçek, darbe girişimi başarısız olunca kaçmaya çalışırken tarlada yakalandı.

Yargılama devam ederken darbe planının Pensilvanya'da hazırlatılıp onaylatıldığına dair yeni deliller dava dosyasına girdi. Çiçek'e ait cep telefonunun dijital analizini içeren raporda Çiçek'in ABD numaralı GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki çiftlik evinde aktive edildiği ortaya çıktı.

Nurettin Oruç

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan Nurettin Oruç, örgütün dershanelerinde çalıştıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına geçip Diyarbakır'a öğretmen olarak atandı ve Mart 2014'te istifa edene kadar bu görevini sürdürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ocak 2014'te, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması eylemine katılanlara yönelik hazırladığı iddianamede, Oruç'un FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde Jandarma personelinden sorumlu olduğu ve MİT tırlarının durdurulmasında aktif görev aldığı ifade edildi.

İddianameye göre tırlara operasyon yapılması kararı, Diyarbakır Diclekent Villaları'nda örgüt evindeki toplantıda alındı. Toplantıya katılanlar arasında Nurettin Oruç da vardı. Toplantıda terörist başı Gülen'in talimatıyla tırların durdurulması ve Türkiye'nin terör örgütlerine yardım ettiği algısı yaratılmasına yönelik kararlar alındı. Konuyla ilgili takip görevi, örgüt içindeki jandarma unsurlarına verildi. Sorumluluğu da örgütün o dönemde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Jandarma imamı" olan Nurettin Oruç üstlendi.

Oruç, daha sonra, Türkiye genelindeki "Jandarmadan sorumlu imamlığa" getirildi. Darbeye hazırlık kapsamında kendisine bağlı bölge imamlarına Pensilvanya'dan aldığı talimatları iletti. Oruç, Ocak 2015'ten Haziran 2016’ya kadar 7 defa ABD'ye gitti.

Ankara'daki villada yapılan darbeye hazırlık toplantılarında aktif görev alan Oruç, toplantılara katılan jandarma personeline darbe girişimi sırasındaki görevlerini anlattı.

15 Temmuz gecesi Oruç'un da Akıncı Üssü'nde bulunduğu filonun kamera kayıtlarına yansıdı. Darbe girişimi başarısız olunca üsten kaçarken tarlada yakalanan Nurettin Oruç, ilk ifadesinde "Hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili belgesel çekimi için görüşme yapmaya gittim." dedi.

Adli Tıp uzmanları, 143. Filo koridorundaki görüntüler ile Oruç'un Jandarma karakolunda kaydedilen görüntülerini inceledi ve sonuçta koridorda görülen şahsın Nurettin Oruç olduğunu kemer ve ayakkabılarına varıncaya kadar tespit etti.

Harun Biniş

Akıncı Üssü'nde yakalan sivillerden Harun Biniş bir dönem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) çalıştı.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Biniş, örgüt tarafından darbe teşebbüsünü organize edecek sivil yöneticilerden biri olarak görevlendirildi.

Yargılandığı usulsüz dinleme davası kapsamında aranması olduğundan yurt dışına çıkış yapamayan Biniş, firari Adil Öksüz'ün Pensilvanya'dan aldığı talimatlar doğrultusunda darbeye hazırlık toplantılarının düzenlendiği evlerde görevlendirildi.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan gizli tanık "Şapka" kod adıyla ifade veren eski albay Hakan Bıyık, darbe girişiminin planlandığı Ankara Çayyolu'ndaki villada yaşananlara ilişkin "Villada yemek yapan, evin genel işlerinden sorumlu olan, at kuyruklu saçlı, gözlüklü, ince yapılı şahıs, Harun Biniş isimli kişidir." dedi.

Akıncı Üssü 143. Filo güvenlik kamera görüntülerinde Biniş'in FETÖ'cü askerlerle birlikte hareket ettiği belirlendi. Biniş'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının bulunması için radar iz kayıtlarını incelediği ortaya çıktı.

16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nden kaçarken tarlada yakalanan Biniş, kolluktaki ilk ifadesinde "arsa bakmaya" geldiğini iddia ederek, "Bende vertigo var. Ankara'daki bombaları duymadım." dedi.

Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi davasında yargılamaları devam ediyor.