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Darbeci Hafter Türkiye'ye şart koştu ve açıkladı: Eğer Türk askeri çekilirse...

Gelen son dakika haberine göre; Libya'da darbeci Genral Halife Hafter, Türk askerinin Trablus'tan çekilmesi halinde ülkede ateşkesi kabul edeceğini açıkladı.
Darbeci Hafter Türkiye'ye şart koştu ve açıkladı: Eğer Türk askeri çekilirse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Al Sarrac arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması" Doğu Akdeniz'de tüm ülkelerin planlarını sekteye uğratmıştı.

Bu gelişmeden sonra, Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın başını çektiği grup, Libya'da darbeci General Halife Hafter'e olan desteklerini daha da arttırmıştı.

İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI

Geçtiğimiz haftalarda ise, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Moskova'da Libya Zirvesi gerçekleştirilmiş ancak Hafter'in masayı terk etmesiyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Daha sonra çok sayıda ülkenin lideri, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konulu toplantı gerçekleştirmiş ve Libya'da ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Ancak Hafter güçleri bu anlaşmaya uymamış ve defalarca mutabakatı delmişti.

GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki görüşmeler askıya alınmıştı. Ancak en son BM'den yapılan açıklamada, "Libya'da kalıcı ateşkesi sağlamak amacıyla Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantıları yeniden başladı" denilmişti.

TÜRKİYE'YE ŞART KOŞTU

Libya özelinde son aylarda masada bu gelişmeler yaşanırken, bugün ajanslara yeni bir son dakika haberi düştü. Rus RIA Novosti'ye konuşan Hafter, ateşkes anlaşmasını kabul edeceğini ancak bir şartı olduğunu söyledi. Darbeci General, Türk askerleri Trablus'tan çekilir ve Ankara da UMH'ye desteğini keserse, ülke genelinde uygulanacak bir ateşkese "evet" diyeceğini dile getirdi.

Hafter açıklamalarının devamında, Al Sarrac'ın Katar ve Türkiye'den emir alarak hareket ettiğini iddia etti.

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