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Darbeci Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Libya'da Darbeci General Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’a roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Darbeci Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Libya’nın başkenti Trablus’un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Hafter güçleri tarafından Trablus’un merkezinde yer alan Salı Pazarı bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yetkililer, Hafter güçleri tarafından bölgeye en az 3 roket fırlatıldığını açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri başkentin güneyinde Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı almak için operasyon başlattı.

3 SİLAHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Topçu birliklerinin havalimanı içindeki Hafter milislerine ait üç silahlı aracı imha ettiği bildirildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları ordu birliklerinin, Trablus Havalimanı'nın yakınındaki el-Kayih mahallesini milislerden arındırdığını, havalimanına ulaştığı burada Hafter milisleriyle yoğun çatışmaların devam ettiğini paylaştı.

7 PERSONEL YARALANDI

Bu arada Libya ordusundan 7 personel, Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelere tuzakladığı el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirirken yaralandı.

RUSYA HAFTER'E YİNE DESTEK VERDİ

Rusya da Libya'da silahlı güçlerin lideri Hafter'e yine destek verdi. Moskova yönetimi, iki gün önce Beşşar Esad rejimi kontrolündeki başkent Şam'da yaşayan 150 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarına gönderdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Rusya, başkent Şam'ın Zakiye ve Kisve bölgelerinden rejimle iş birliği yapan kişiler aracılığıyla anlaştığı 150 Suriyeliyi aylık 1000-1500'er dolar karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi.

Rejim yanlısı paralı savaşçılar, Hafter safına katılmadan önce Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na götürüldü.

Rusya, yaklaşık 10 gün önce Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinden 600, mayıs başlarında ise Suriye'nin farklı bölgelerinden birkaç yüz paralı savaşçıyı Libya'ya göndermişti. 

TAHLİYE İÇİN 7 UÇAK İNDİ

Libya ordu sözcüsü Albay Muhammed Kununu da 25 Mayıs'ta Hafter saflarında savaşan ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin başkentten tahliye için Beni Velid kentine 7 askeri kargo uçağının iniş yaptığını açıklamıştı. 

Kununu, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kenti havalimanından, başkentten kaçan Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler ve beraberlerindeki silah, ağır silah, cephane ve mühimmatın tahliyesi için 7 uçak geldiğini belirtmişti. 

NE OLMUŞTU?

Ordu birlikleri, 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmıştı. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

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