  • BIST 1.073
  • Altın 470,457
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8000
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 33 °C
» »

Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı

Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah binasının tepe kamerasıyla kaydedilen 15 Temmuz gecesine ait iki görüntü, darbecilerin kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halka kurşun yağdıran helikopter ile ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan flare sistemini (alev topu/özışık) uygulayan bir savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntüler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargah binasındaki harekete duyarlı tepe kamerası tarafından kaydedildi.

İlk görüntüde, Kara Havacılık Komutanlığı'ndan havalanan helikopterin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nın da bulunduğu bölgede uçtuğu görülüyor.

Bir süre sonra helikopter, KKK ile Spor Okulu Komutanlığı arasındaki kavşağı ateş altına alıyor.

Ateş açıldıktan sonra trafikte seyir halindeki vatandaşların panik hali, bu kez KKK nizamiye güvenlik kameralarına yansıyor.

Bu sırada tepe lambaları açık şekilde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden İsmet İnönü Bulvarı'na giden bir ambulans, ateşten korunmak için ters yöne girerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Caddedeki kontrol noktasındaki polis aracı ile motosikletli trafik polisi de olayın şokunu atlattıktan sonra araçlarıyla bölgeden ayrılıyor.

Flare atma anı kamerada
İkinci görüntüde ise darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nden havalandığı düşünülen bir savaş uçağı KKK karargahı üzerinden geçtiği esnada, güvenlik kamerasının kadrajına giriyor.

Kısa bir süre sonra uçak, flare (alev topu/özışık) atarak yönünü değiştiriyor.

Flare sistemi, savaş uçaklarını ısı güdümlü roketli saldırılardan korumak için kullanılan karşı tedbir olarak biliniyor.

Darbeci pilotun, bombalama saldırısı gerçekleştirdikten sonra ya da darbe girişimine karşı direnen halkı yıldırmak için bu sistemi kullandığı tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
30 Ağustos'a damga vuran İHA gösterisi 1,5 ayda hazırlandı
30 Ağustos'a damga vuran İHA gösterisi 1,5 ayda hazırlandı
Türkiye uzayın kapısını böyle açtı
Türkiye uzayın kapısını böyle açtı
Büyük zafer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazıldı
Büyük zafer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazıldı
Sahte simitçilerin bayılma numarası ile duygu sömürüsüne tepki
Sahte simitçilerin bayılma numarası ile duygu sömürüsüne tepki
MSB'den 30 Ağustos'a özel klip
MSB'den 30 Ağustos'a özel klip
Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi
Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi
Son Eklenen Videolar
Dört ayaklı robot 'Arat' geliştirilmeye devam ediyor
Dört ayaklı robot 'Arat' geliştirilmeye devam ediyor
Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırdı
Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırdı
İstanbul'da tramvayla halk otobüsü çarpıştı
İstanbul'da tramvayla halk otobüsü çarpıştı
Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
Sakarya gaz sahasında keşfedilen gaz test amaçlı yakıldı
Sakarya gaz sahasında keşfedilen gaz test amaçlı yakıldı
4 kişi 11 kilo altını çalarak kayıplar karıştılar
4 kişi 11 kilo altını çalarak kayıplar karıştılar
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti