Dardanel, yurt dışı satın alma fırsatlarını değerlendiriyor

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Önen, "2021, yatırım ve büyüme stratejilerimiz açısından önemli bir yıl olacak. Orta vadede yurt dışından marka satın almak ve böylece ihracat gücümüzü daha da artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında." dedi.

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, 2021'in, yatırım ve büyüme stratejileri açısından önemli bir yıl olacağını belirterek, "Orta vadede yurt dışından marka satın almak ve böylece ihracat gücümüzü daha da artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu vizyon doğrultusunda yurt dışı satın alma fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Önen, 2020 gerçekleşmeleri ve 2021 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada önemli bir gündem maddesine dönüşen sağlıklı yaşamın, Türkiye'de de tüketiciler tarafından önemsendiğini söyledi.

Geçen yıl yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, bu dönüşümün ve sağlıklı beslenmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Önen, "İnsanların daha az dışarıda yemek yediği ve evlerine kapandığı bu süreçte, 'hijyen ve sağlık' hayatımızın en önemli iki değeri oldu. Bu doğrultuda, geleneksel yollarla, yüksek teknolojiyle ve hijyenik koşullarda üretilen ürünlere yönelik talepte ciddi bir artış yaşandı. Bahsettiğimiz bu talep artışının en net görüldüğü alanlardan biri ton balığı. Tüketiciler için kolay, sağlıklı, aynı zamanda marketten temin edilebilecek en temiz protein kaynağı olarak ton balığı artık sofraların yıldızı oldu." diye konuştu.

Ton balığına talebin daha da artacağı öngörüsünde bulunan Önen, şunları kaydetti:

"Rakamlar da bu dönüşümü açıkça ortaya koyuyor. Türkiye, ton balığını 2020'de daha çok sevdi. 2015'ten bu yana yaklaşık her yıl yüzde 40 büyüyen pazarda 2020'de rekor yaşandı. Buna karşın diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yine de pazarın ülkemizde henüz emekleme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Ton balığı tüketimi ülkemizde kişi başı yıllık 200 gram seviyesinde. Bu rakamla Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'nun çok gerisindeyiz. Dardanel olarak 1984 yılından bu yana Türkiye'deki pazarı büyütmeye ve tüketicileri marketten alınabilecek en doğal ve saf protein kaynağı ton balığıyla buluşturmayı sürdürüyoruz."

Önen, geçen yıl Türkiye'de ton balığı tüketiminin artırılması için yatırım ve pazarlama alanlarında adeta seferberlik ilan ettiklerini belirtti. Bu yıl ise yatırım, üretim, pazarlama, Ar-Ge ve inovasyon başta olmak üzere tüm alanlarda daha iddialı bir Dardanel görüleceğini vurgulayan Önen, hedeflerinin kişi başı ton balığı tüketimini 5 katına yükselterek 1 kilogram seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi.

"Yeni yatırımlarımızla ek 1.000 kişilik istihdam yaratacağız"

Mehmet Önen, Dardanel ton balığına talebin her geçen gün yükseldiğine işaret ederek, "2020, bu anlamda bizim için tarihi bir yıl oldu. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin toplam ton balığı pazarının yüzde 80'i Dardanel fabrikalarında üretiliyor, bunların yüzde 60'ı ise Dardanel markasıyla raflarda yerini alıyor. Bu rakamlarla en yakın rakibimizin bile yaklaşık 5,5 katı pazar payına sahibiz. 2020, satış, ciro ve karlılıkta da rekorların yılı oldu. Yılı 1 milyar lira civarında bir satış ile tamamladık. 2021'de de aynı çift haneli büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu hedefler doğrultusunda önemli yatırımlara başladıklarını aktaran Önen, geçen yıl Çanakkale'deki üretim tesislerinde kapasitelerini yüzde 50, istihdamlarını ise yüzde 30'un üzerinde artırdıklarını, çalışan sayılarının 2 bini aştığını bildirdi.

Önen, çalışanların büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu ifade ederek, "2021 yatırım planlarımız çok daha agresif. Bu büyümeyi de kadın istihdamını artırarak yapacağız. Sadece bu yıl devreye girecek yeni yatırımlarımızla birlikte ek 1.000 kişilik istihdam yaratacağız." dedi.

Dardanel ton balığının; saf protein, Omega-3, vitamin ve mineraller gibi sağlıklı yaşam döneminin en önemli besinlerini içeriğinde taşıdığını belirten Önen, ton balığının ayrıca selenyum, D ve B vitamini kompleksi gibi değerli vitamin ve minerallerin temini açısından da önemli bir gıda olduğunu kaydetti.

Önen, ton balığının, günlük 100 ila 300 gram tüketilmesinin, ihtiyaç duyulan Omega-3 miktarını karşılayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

"Tüm geri bildirimleri, Ar-Ge çalışmalarımızla hayata geçiriyoruz"

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Önen, balığın Omega 3 bakımından vücuda fayda sağlaması ve bağışıklığı güçlendirmesi için çiftliklerde değil, derin ve temiz denizlerde yetiştirilmesi, ayrıca doğal ortamında yakalanması gerektiğini ifade etti.

Dardanel olarak gıda güvenliğini ve tüketicilerin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Önen, ürünlerinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığını, ambalaj konusunda da çok titiz ve hassas davrandıklarını söyledi.

Önen, tüm amaçlarının ton balığını Türkiye ve dünyada daha fazla tüketiciyle buluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Ürün geliştirme bunun önemli bir ayağı. Dönüşen tüketici taleplerinden yola çıkarak sadece 1,5 yıl içinde 17 ürünümüzü raflara çıkardık. 12 yeni ürünümüz ise yolda, yakın zamanda tüketicilerimizle buluşacak." şeklinde konuştu.

Müşteri geri dönüşlerini çok önemsediklerini ifade eden Önen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dardanel'in pazardaki liderliğinin tek sırrı bu değil kuşkusuz. Sektörde 37 yılı geride bırakan bir şirket olarak inovasyona büyük önem veriyoruz. Tüketicilerimizden aldığımız tüm geri bildirimleri, Ar-Ge çalışmalarımızla hayata geçiriyor ve böylece müşteri sadakatimizi artırıyoruz. Örneğin, son 1 yıl içerisinde müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerin başında kapağın zor açılması geliyordu. Bu konu üzerine çalışarak gerekli yatırımları yaptık ve kapağımızı kolay açılır hale getirdik. Bu çok önemli bir teknoloji. Türkiye'de bu kapakla birlikte kendi sektörümüzde bir ilki gerçekleştiriyoruz. O kapak sterilize edilebilir olmalı, yüksek ısıya dayanabilmeli. Bunun Türkiye'deki patentini de aldık. Bu da ton balığı satışlarını ciddi artıracaktır. Bu bizim sektörümüz için müşteri deneyimine değer katan bir yenilik. Çünkü sektörü değiştirecek güce sahip ve tamamen müşteri deneyimine dayanan bir iyileştirme."

"Hedef, global bir Türk markasına dönüşmek"

Mehmet Önen, Dardanel olarak hedeflerinin, Türkiye'de ürettikleri ton balığını dünyanın dört bir köşesine ihraç etmek ve böylece Türkiye'nin cari açığının azalmasına katkı sağlarken, global bir Türk markasına dönüşmek olduğunu söyledi.

Önen, "Bunun için iç piyasada henüz gidilecek yol var. Orta vadede ise yurt dışından marka satın almak ve böylece ihracat gücümüzü daha da artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu vizyon doğrultusunda yurt dışı satın alma fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Başarı hikayelerinin önemli bir büyüme ivmesiyle devam edeceğini aktaran Önen, 2021'in, yatırım ve büyüme stratejileri açısından önemli bir yıl olacağını söyledi. Önen, bu nedenle 2021 sloganlarını "ton mu yesek" olarak belirlediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun etrafında önemli bir pazarlama kampanyasına da başladık. Sağlıklı, doğal ve bağışıklığa katkı sunan dünyanın en saf ve doğal proteini olan ton balığı tüketimini artırmak için üretim ve pazarlama yatırımlarımızı önemli ölçüde büyütüyoruz. Tüm bu yatırımlarla, Ar-Ge çalışmalarımızla, pazara sunduğumuz yeni ürünlerle birlikte hedefimiz halkımızı doğal proteinin en saf haliyle buluşturmak. Hedefimiz, bir Türk markası olarak dünyanın en büyük 5 deniz ürünleri markasından biri olmak, memleketimize yatırımlarımızla istihdam yaratarak tüm dünya raflarında gururla markamızı ve ülkemizi temsil etmek."