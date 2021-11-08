  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,04
  • Dolar 9,6736
  • Euro 11,1941
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacak.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 18 meslekten alınacak 46 kamu işçisi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki iş yerlerinde görev yapacak.

Alım için başvurular Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 12 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Noter tarafından kurayla açık iş sayısının 4 katı oranında asil, 4 katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 14 Aralık saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Noter tarafından kurayla seçilen asil aday listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkarili şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki yürüyüşü07 Kasım 2021 Pazar 15:12
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu yaraladı07 Kasım 2021 Pazar 14:33
  • İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın yapılacak07 Kasım 2021 Pazar 14:00
  • Türk savunma sanayisi 'tam bağımsızlık' hedefine ilerliyor07 Kasım 2021 Pazar 13:33
  • Türkiye - Bosna Hersek Kültür Buluşması Gerçekleştirildi07 Kasım 2021 Pazar 13:30
  • Türkiye, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı07 Kasım 2021 Pazar 12:45
  • İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi: O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım07 Kasım 2021 Pazar 11:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık07 Kasım 2021 Pazar 10:26
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak07 Kasım 2021 Pazar 10:15
  • 43. İstanbul Maratonu başladı07 Kasım 2021 Pazar 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti