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Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın sınavı 30 Mayıs'ta yapılacak

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka'nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs'ta 28 şehirde düzenlenecek.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın sınavı 30 Mayıs'ta yapılacak

Darüşşafaka Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 28 ilinde yapılacak.

Sınav, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek.

Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Son başvuru tarihi 24 Mayıs
Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evrakını, Darüşşafaka Ortaokulu'na 24 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuru şartlarına ait detaylara darussafaka.org internet sitesinden ulaşılabilir.

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