  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.
Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.08'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 29 kilometre açığında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 20.40 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Deprem sırasında dışarıda olan taksi şoförü Murat Kaçmaz (32) ise "Son bir haftadır ilçemizde depremler meydana geliyor. Bu gece yine sallandık ben az hissettim ama evdekilerle görüştüm onlar daha fazla hissetmiş. Deprem Ege denizinde olmasına rağmen Datça'dan hissediliyor, bu da bizi tetikte tutuyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü18 Nisan 2021 Pazar 10:55
  • Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve İç Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı18 Nisan 2021 Pazar 10:54
  • Yoğun bakımdaki Rüzgar bebek için zaman daralıyor18 Nisan 2021 Pazar 10:36
  • Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı18 Nisan 2021 Pazar 10:36
  • Denizi olmayan Manisa'dan dünyaya balık ihracı18 Nisan 2021 Pazar 10:35
  • Plakasını maskeyle gizleyen sürücü kovalamacayla yakalandı, 7 bin lira ceza uygulandı 18 Nisan 2021 Pazar 10:34
  • İftar öncesi bilinçsiz alışveriş ramazanda gıda israfını artırıyor18 Nisan 2021 Pazar 09:57
  • Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak bekleniyor18 Nisan 2021 Pazar 09:57
  • Muğla'daki orman yangınlarında 'sabotaj' şüphesi18 Nisan 2021 Pazar 09:51
  • Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı18 Nisan 2021 Pazar 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti