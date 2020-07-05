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Datça’da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevlen ormanylık alana sıçramadan yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Datça’da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Datça ilçesindeki Katı Atık Depolama tesisinde saat 19.00 sıraları aşırı sıcağa bağlı, metan gazı sıkıştırmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Datça ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki tesiste çıkan yangına Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri de müdaha etti. 4 arazöz ve 15 itfaiye görevlisi ile devam edilen söndürme çalışmalarına 2 ekskavatör ve bir kepçe ile müdahale edildi.

Belediye çöplüğündeki 2 dönümlük alanda etkili olan yangının ormanlık alana sıçramamsı için yoğun çaba harçandı. İş makineleri ile çöpler alt-üst edilerek su sıkıldı. yaklaşık 4 buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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