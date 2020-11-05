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Datça'da, hayvan barınağına anlamlı destek

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça-Dalaman Havaalanı arası transfer hizmeti veren iki seyahat acentesi, turizm sezonunun sona ermesiyle bakıp besleyenlerin azaldığı sokak hayvanları için destek kampanyası başlattı.
Datça'da, hayvan barınağına anlamlı destek

Datçalı iki firmanın yetkilileri, Alp Arslan Karaağaç(48) ve Yavuz Tosun (50), 1 Kasım-1 Mayıs tarihleri arasında Datça'dan, Dalaman'a yapacakları seferlerde 80 TL'lik yolcu ücretinin yüzde 245'lik kısmını sokak hayvanları için bağışlama kararı aldı. İkili, Datça Hayvanları Sevenler Derneği barınağını ziyaret ederek, barınak sorumlusu Nami Temeltaş (64) ile görüşerek aldıkları bu kararı kendilerine iletti.

Karaağaç burada yaptığı konuşmada, Datça’daki sokak hayvanları sayısının kış aylarında artış gösterdiğini belirtip, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir kampanya başlattık. Datça'daki diğer firmaların da bu kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. Datça'da çok sayıda rehabilitasyona ihtiyacı olan sokak hayvanı var. Barınağın hepsine yetmesi mümkün değil" dedi.

Tosun ise konuşmasında, yazlık bölgelerde turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte, sokak hayvanlarına bakan hayvan severlerin sayılarının azaldığını belirterek, “Gözünüz arkada kalmasın minik dostlarınız bize emanet sloganıyla böyle bir kampanya başlattık.  Umarım, bu kampanya çığ gibi büyür" dedi.

Barınak sorumlusu Temeltaş, iki firmanın yetkilisine teşekkür edip, "Gerçekten bir örnek davranış başlattılar. Datça’daki diğer firmaların da desteklerini bekliyoruz. Barınak zaten yardımlarla yaşayan bir kuruluş... Hayvanları Sevenler Derneği'nden ait ve yardımlardan başka gelirimiz yok. Burada 65'e yakın sokak hayranının bakımı ve tedavileri yapılıyor. İyileşenler alındıkları yere bırakılırken, yerine yenileri geliyor" dedi.

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