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Datça'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen E.A. yakalandı, üstünde yapılan aramada 10 gram esrar ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Datça'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Datça Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir kişinin ilçeye uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kimliğini de belirleyen ekipler, takibe aldı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından dün öğle saatlerinde, Datça Otobüs Terminali'nde tedbir alan polis, şehirlerarası bir yolcu otobüsünden inen 31 yaşındaki E.A.'yı gözaltına aldı. E.A.'nın üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. ifadesinde, zaman zaman Datça'ya gelip arkadaşları ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, aynı zamanda 'torbacı' olarak bilinen ve sokaklarda uyuşturucu sattığı da belirlenen E.A'dan uyuşturucu satın aldığını tespit ettiği U.B. (21), A.D. (27), M.S. (23) ve E.E.'yi (27) de gözaltına aldı. 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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