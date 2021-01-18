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Datça'ya 2 yıl aradan sonra kar yağdı

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki yüksek kesimlere 2 yıl aradan sonra kar yağdı. Kar yağışının olduğu bölgeye akın eden vatandaşlar, bol bol kar topu oynadı.
Datça'ya 2 yıl aradan sonra kar yağdı

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, denizden yaklaşık 100 metre yükseklikteki kırsal Mesudiye Mahallesi Radar Tepesi'ne gece saatlerinde kar yağdı. İki yıl aradan sonra kar yağışını gören Datçalılar, kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı bölgede kardan adam yaptı, kar topu oynadı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşlar ise kar şerbeti yapmak için torbalarla kar topladı.

‘İLK KEZ KAR GÖRÜYORLAR’

Datçalı iki çocuk annesi Nesil Karabaş (36),  "Çocuklarımla geldim. İlk kez kar görüyorlar. Ben de onlar gibi mutluyum" dedi.

Datça'ya iki yıl aradan sonra yağan karın tadını çıkaranlardan bir çocuk annesi Ayşe Sönmez (31) de "Çocuklar gibi sevinçliyim" diye konuştu. Bölgeden ayrılırken naylon torba içinde evine kar götürdüğünü söyleyen Sönmez, "Datça'ya çok nadir kar yağıyor. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Aldığım karla evde kar şerbeti yapacağım" dedi.

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