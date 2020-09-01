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David Silva'dan kötü haber

İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği bildirildi.
David Silva'dan kötü haber

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.

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