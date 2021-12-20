Davos Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2022 yazına ertelendi

Gelecek yıl 17-21 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan ve Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle 2022 yazına ertelendi.

1971'den bu yana her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen WEF, 2021'in ardından 2022'de de iptal edildi.

WEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Davos Zirvesi olarak da bilinen Forumun, 7-21 Ocak 2022'de, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılmasının planladığı anımsatıldı.

Açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıkışıyla oluşan belirsizlikten dolayı zirvenin "2022 yaz mevsimi başına" ertelendiği belirtildi.

"Mevcut salgın koşulları, küresel yüz yüze bir toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, karar aşamasında İsviçreli makamlarla da iş birliği yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Omicron varyantının bulaşma hızı ve ülkelerin seyahat kısıtlamaları getirmesinin, ertelemeyi gerekli kıldığı ifade edildi.

WEF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab ise erteleme kararının, iş dünyası, hükümet temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla dijital ortamda buluşmalarını engelleyemeyeceğini vurguladı.

Schwab, küresel liderleri en kısa zamanda bir araya getirmeyi planladıklarını kaydetti.

2021'de iki kez iptal edilmişti

Davos Zirvesi olarak da bilinen Forumun, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle toplantı iki kez iptal edilmişti.

WEF, 25-29 Ocak 2021'de, yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla çevrim içi ortamda, "2021 Davos Gündemi" adıyla bir etkinlik düzenlemişti.

Davos Zirvesi, 1971'den bu yana her yıl ocakta Davos'ta düzenleniyordu.