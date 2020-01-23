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Davos'ta konuşan Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredileri kaynaklı" dedi.
Davos'ta konuşan Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde forumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık. Son 5 yılda önceki 5 yılla kıyaslayınca ihracat performansımız çok daha iyi. Merkez bankası sorumluluklarından biri de finansal istikrarı sağlamak. Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var.

* 2020'de enflasyon tek basamaklara inecek. Bu da büyüme için önemli bir nokta. Hedefiniz belliyse, tabii ki aynı hedefe odaklanmanız gerekiyor. Maliye politikaları konusunda güçlü bir karnemiz var. 

 

 

 

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