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Davut Günaydın: Rehberlik için yabancı dil şartını kaldıracağız

TÜRSAB Başkan Adayı Davut Günaydın, seçilmesi halinde ilk iş olarak “rehberlik için yabancı dil şartı”nı ortadan kaldıracaklarını söyledi.
Davut Günaydın: Rehberlik için yabancı dil şartını kaldıracağız

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı Davut Günaydın, seçilmesi halinde ilk iş olarak “rehberlik için yabancı dil şartı”nı ortadan kaldıracaklarını söyledi. 

Dünyada kendi dilinde rehberlik yapılmayan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Günaydın, “Kişi rehber ama yabancı dil bilmiyor diye Türkçe rehberlik dahi yapamıyor. Türkçe rehberliği çıkaracağız. Gençlerin önünü açacağız” dedi. 

HAYAL PAZARLADILAR

TÜRSAB 24’üncü Başkan Adayı Davut Günaydın yaklaşan olağan genel kurul kapsamında başkentli turizm ve seyahat acenteleri ile buluştu. Çankaya’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Günaydın vaatlerini sıraladı. Programın açılış konuşmasını yapan Ayder Turizm Genel Müdürü Selami Haşimoğlu 25 yıldır Ankara’da hizmet verdiğine işaret ederek TÜRSAB’ın mevcut yönetimini eleştirdi. Haşimoğlu, “Problemlerimiz ve sorunlarımız var. Ankara’da yaşadığımız sorunlarla mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Mevcut yönetim birçok vaatte bulundu. 82 şey dediler. Sadece bir tanesini yerine getirdiler. TÜRSAB Genel merkezine profesyonel genel sekreterlik makamı getirdiler. Bunun haricinde elle tutulur hiçbir şey yapmadılar. Sorunlara el atmadılar. Hayal pazarladılar ve halende pazarlıyorlar” dedi.

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KÜSKÜNLÜKLER ARTIK BİTSİN

Haşimoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Davut Günaydın ise, “Bu genel kurulda yeni bir sayfa açacağız. Birbirimize daha çok sarılacağız, birbirimizin dertlerini daha çok dinleyeceğiz. Bu Genel Kurul TÜRSAB'a yakışır bir kurul olacak. Benim dileğim budur. Küskünlükler artık bitsin. Ben hiç kimsenin devamı ve adamı değilim. Benim tek pusulam sizlersiniz ve kimseden icazet almadım. Ama maalesef bazı meslektaşlarım böyle bir dedikodular çıkardı. ‘Onun adamı', ‘Bunun adamı' dediler. Allah'a çok şükür bizim pusulamız sizlersiniz” dedi.

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ANKARA’YA ÇADIR KURACAĞIZ

Sıkıntılarının gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyen Günaydın, “Rehber sıkıntımız var. Otel sıkıntımız var. Ulaşım sıkıntımız var. Bunları birlik ve beraberlik içinde çözeceğiz. Bizim tek yürek olmamız gerekiyor. İstanbul’da oturup Ankara’yı dışlamak olmaz. Ankara’ya çadır kuracağız. Kamp kuracağız. Yönetim kurulu toplantılarımızı da sorunlar çözülene kadar Ankara’da yapacağız.”

İTİBARI GERİ KAZANACAĞIZ

“TÜRSAB'ın sektörde ön saflarda olması gerekiyor. Bunu için de ‘İtibar' dedik. Bizim bu itibarı maksimum seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız. Bizi ilgilendiren tüm bakanlıklarla, belediyelerle, valiliklerle, kurum ve kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Bizim kimseyle küs olmaya hakkımız yok.” 

2 YILDA 20 BİN ARACA CEZA

“Üyelerimize 2018'de 12 bin, 2019'da 8 bin 700 araç durdurularak cezalar kesildi. Biz bu araç problemini çözeceğiz. Bunun araştırmalarını yaptık, gerekli kurumlarla konuştuk. Tüm kurumlarla iş birliği yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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GÜNDE BİN 500 LİRA İSTEYEN REHBER VAR

“Kısa vadede en büyük sorunlardan birisinin tur rehberliği olduğunu da hatırlatan Günaydın, “Günde bin 500 lira isteyen rehber var. Bende bir rehberim. İşini samimi yapan meslektaşlarımıza bir lafım yok. Bunun yanında kaçak rehberlik yapanları da görüyoruz. Aynı zamanda milli bayramlarda rehber bulmakta sıkıntısı çekiyoruz.

40 BİNİN ÜZERİNDE İŞSİZ GENÇ REHBER VAR

”Şunun da sözünü veriyorum ki Türkçe rehberliği çıkarıyoruz. Bu olmazsa olmazlarımızın başında geliyor. Türkçe rehberlik ya çıkacak ya çıkacak. Dünyada kendi dilinde rehberlik yapılmayan tek ülke Türkiye. Diyorlar ki yabancı dil bilen rehberlerimiz zaten Türkçede biliyor, onlarda tura çıkıyor. Çıkıyor ama kan uyuşmazlığı var. Yabancı bir gruba alışan rehberi yerli bir rehbere gönderdiğinizde ciddi sıkıntılar çıkıyor. Biz gençlerimizi rehberlik okullarında dört yıl okutarak sizi rehber yapacağız deyip de, maalesef kanuna takılan 40 binin üzerinde gencimiz var. Artık bizim bu gençlerin önünü açmamız gerekiyor. Türkçe rehberliği çıkaracağız, nadir dillerdeki rehberlik sayısını artıracağız. Kaçak faaliyet yapan rehber var ise de meslekten men edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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