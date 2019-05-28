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Davutoğlu yeni parti iddialarını cevapladı

Diyarbakır’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kuracağı iddiasını doğrulamadı.
Davutoğlu yeni parti iddialarını cevapladı

Yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da düzenlenen iftar programına katıldı. Konuşmasında parti kurmaktan bahsetmeyen Davutoğlu, program çıkışında "Yeni siyasi hareket gelecek mi?" sorularına cevap verdi.

YENİ PARTİ YOK

Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, "Diyarbekirli kardeşlerimle kucaklaşmak boynumuzun borcudur. Değerli Diyarbekirliler, bütün bu karamsarlık rüzgarını durduracak şey bizim irademizdir. Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz." dedi.

Basın mensuplarından gelen ısrarlı “Parti kuracak mısınız?“ sorularına kesin bir dille cevap veren Davutoğlu, "Gerekeni konuşmamda söyledim. Önemli olan memleketimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması." yanıtını verdi.

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