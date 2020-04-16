Davutoğlu'ndan AK Parti iddiası: "İzin verin biz de istifa edelim dediler"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa süreciyle ilgili "İlk defa söylüyorum burada... Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' dediler" dedi.

AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, bir tv kanalında canlı yayın konuğu oldu. Gelecek Partici Genel Başkanı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, AK Parti'den istifa süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

"TEŞKİLAT ARKAMDAN GELMEK İSTEDİ"

2016'da yaşanan istifa sürecinde, bütün teşkilatların kendisiyle birlikte istifa etmek istediğini dile getiren Davutoğlu, "Hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm anda istifa ettim. Ben fedakarlık yaparak, devlet yönetimi krize girmesin diye istifa ettim. İlk defa söylüyorum burada... Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' dediler." dedi.

Davutoğlu, şöyle devam etti: "Dönemin AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu, 'Biz 9 ay önce sizin genel başkanlığınızı onayladık. Tüm illerin il başkanları istifa edecek. Arkanızdayız.' dedi."