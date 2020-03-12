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Davutoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüsle ilgili, vatandaşlara çağrıda bulundu.
Davutoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünya genelinde hızla yayılan son olarak Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili açıklamada bulundu.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptıüğı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Koronavirüs hepimizin günlük yaşamını etkiliyor. Sakin olup etkili tedbirler almamız önemli. Hükümetin bu süreci büyük bir şeffaflık içinde yürütmesi gerekiyor. 

Gerçek uzmanların yönlendirmeleri ile bu kritik süreci birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inanıyorum."

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