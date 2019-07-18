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Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisinin istifa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, 'Pelikan Bildirisi' hakkında da konuştu.
Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yayın yapan 'Bidebunuizle' yayınında gazeteciler İsmail Saymaz, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'nun açıklamaları:

O malum troll çetesi. Pelikan çetesi denilen çete. Bildiri denilen şeyi, benim gıyabımda imzalanan MKYK toplantısının ardından ben Varto'ya gittim. Son ziyaretimdi. Pazar günü böyle bir bildiri yayınlandı. Arkasındaki isimleri biliyorum, kimlerin finanse ettiğini biliyorum.

Pelikan bildirisi çıktığında, öncelikle belli bir grubun şahsiyet katliamı olarak değerlendirmiştim. Başbakanlığı bırakmayı, partinin bölünmemesi için tercih ettim. 2 Kasım sabahı bu ülke yeni bir ümide uyanmıştı. İstikrarlı bir hükümet kurulacak, seçimsiz bir 4 yıl ve ekonomide yeni tedbirler alınacaktı. Ben AK Parti'nin genel başkanıydım, başbakanıydım. Hiçbir zaman bir hizip oluşturma çabasına girmedim. Kongrede sayın Cumhurbaşkanımızın 'MKYK şunlardan oluşsun' diye verdiği listeyi tümüyle kabul ettim. Bunlar hep üzüntü verici şeylerdi ama kabul ettim.

Cumhurbaşkanımız ile aramızda ihtilaf konusuna gelince, mutlaka farklılıklar vardır. Önemli olan bu farklılıkları nasıl yöneteceğiz?

PELİKAN BİLDİRİSİ OLAYI

"Pelikan Dosyası" isimli bir blogda "Selam Olsun!" başlığı ile yayınlanan yazıda, Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında uzun zamandır yaşandığı iddia edilen "çatışma", "fikir ayrılıkları" gibi konular üzerine "bilgiler" paylaşılıyordu.

Ayrıntılar geliyor...

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