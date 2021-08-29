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Dayanışmanın sembolü

MHP Mamak İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı vesilesiyle, aşure ikramında bulundu. İlçe Başkanı Musatafa Esen, “Aşure; yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kaynaşmanın bir sembolüdür” dedi.
Dayanışmanın sembolü

MHP Mamak İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikramında bulundu. Aşure programına siyasi parti temsilcileri, çok sayıda STK üyesi, muhtar ve davetli katıldı.  

YARDIMLAŞMANIN DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ

MHP Mamak İlçe Başkanı Musatafa Esen, programda yaptığı konuşmada “Bu ay insanlık tarihini yakından ilgilendiren birçok önemli hadiseye tanıklık etmiştir. Muharrem ayı tarihimizde ve İslam aleminde önemli bir gün. Yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kaynaşmanın bir sembolü olarak değerlendirilebilir. Bu mübarek Muharrem ayında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.  

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BİRLİK VE BERABERLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanı Oktay Sözdinler ise, “İlçe başkanımıza teşekkür ederiz. Bu mübarek Muharrem ayında bizi bir araya toplayarak Türk İslam aleminin birlik ve beraberliğinin bir kez daha önemini hatırlatarak bir araya gelmemize vesile oldular. Tüm Türk İslam aleminin Muharrem ayını kutluyorum. İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde bir ayara gelemesek de mübarek Muharrem ayı vesilesi ile Kovid-19 tedbirlerine uyarak bir araya geldik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Program aşure dağıtımının ardından sonra son buldu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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