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Dayı ile yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Dayı ile yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada
Bursa’da  Mert S., (27) döner bıçağıyla kendisine doğru koşarak gelen  ve aralarında husumet olduğu öğrenilen dayısı Kerem Yılmaz G.’yi (38) sırtından bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Kerem Yılmaz G. ile yeğeni Mert S., sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmaya ve olay yerinden uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra Kerem Yılmaz G. yeğeninin üzerine döner bıçağıyla koşmaya başladı. Buna öfkelenen Mert S. ise dayısı Kerem Yılmaz G.’yi sırtından 2  bıçak darbesiyle yaraladı. Kerem Yılmaz G. kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kerem Yılmaz G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Mert S.’yi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,  yakalamak  için güvenlik kameralarını izlemeye aldılar. Mert S.’nin kaçış güzergahını tespit eden ekipler, kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarınca dayı ile yeğen arasındaki kavga anı anbean kaydedildi. Görüntülere; Kerem Yılmaz G.’nin yeğeni Mert S.’nin üzerine döner bıçağıyla koştuğu ve o sırada yeğen Mert S.’nin dayısını bıçakladığı anlar yansıdı. Bıçaklandıktan sonra üzerindeki montu çıkaran ve göğsünü tutan Kerem Yılmaz G. ile Mert S. arasında kavgayı çevredeki vatandaşların ayırmak istemesi de görüntülere yansıdı.

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