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DEAŞ bağlantılı selefi grup üyeleri, adliyeye sevk edildi

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında YouTube üzerinden yayınlar yapan 'Ebu Haris' kod adlı Ramazan O.'nun da bulunduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
DEAŞ bağlantılı selefi grup üyeleri, adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliği suçundan tutuksuz yargılanan 'Ebu Haris' kod adını kullanan Ramazan O.'nun, bir kitabevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Ramazan O.'nun terör örgütüne eleman kazandırma amacıyla özellikle gençlere yönelik sohbet toplantıları düzenleyip, YouTube'dan yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyetler için para topladığı ve geçen günlerde Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan 1 kişi ile irtibatı bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından 12 ev, 2 iş yeri ve 3 araçta aynı anda arama yapan polis, Ramazan O.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi geçen 3 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki sorgularında susma haklarını kullandıkları öğrenildi.

'CÜBBELİ'NİN DEVLETİNE HİZMET EDİYORSUNUZ'

Polisteki işlemlerin ardından 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, araca bindirilirken basın mensuplarına tepki gösterdi. Ramazan O., "Hepiniz satılmışsınız" derken, diğer şüpheliler de, "Hepinizi Allah'a şikayet ediyoruz, Cübbeli'nin devletine hizmet ediyorsunuz, kafirsiniz" diyerek, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Öte yandan şüphelilerden Ramazan O.'nun, devletin hiçbir makamını tanımadığını söylediği, çocuklarını askere ve okula göndermediği ortaya çıktı. Ramazan O.'nun çevresinde bulunan kişilere camiye gitmelerine de izin vermeyip, kendi kıldırdığı belirtildi. Şüphelilerin bazılarının hırsızlık, gasp, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçlardan kayıtlarının olduğu saptandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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