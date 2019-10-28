DEAŞ elebaşının etkisiz hale getirilmesi terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinin, terörle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."