DEAŞ'a kazandırdığı kişileri savaşa gönderdi, çocuklarını uzak tuttu

Adana'da yakalanan, terör örgütü DEAŞ’ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yaptığı sohbetlerde örgüte kazandırdığı yeni üyeleri Suriye ve Irak'a gönderdiği, iki eşinden olan 10 çocuğunu ise riskli eylemlerden uzak tuttuğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Sağır, 18 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendirilen, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, üst düzey örgüt üyelerinden şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'de, stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylem hazırlıklarını koordine ettiği tespit edilen DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.

2015 yılından bu yana Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü üyesi olmak, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, terör örgütü adına haraç toplamak, bekçilere saldırı hazırlığı gibi birçok gerekçeyle 10 kez gözaltına alınan Mahmut Özden, götürüldüğü İstanbul’da 31 Ağustos günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Sözde terör örgütü emiri Mahmut Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda doküman ele geçirildi. Dokümanlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler, veriler ile haritalar ele geçirildiği bildirildi. Evdeki iki bilgisayarda ise Irak ve Suriye’den talimat aldığı, ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü.

Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler de İstanbul'a gönderildi. Hamza Özden de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KADILIK' GÖREVİ YAPMIŞ

Tutuklanan Mahmut Özden ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, Özden’in, ‘Yamaçlı Mahallesi emiri' olarak örgütte faaliyet gösterdiği dönemde burada kadılık görevini yürüttüğü, aralarında anlaşmazlık çıkan DEAŞ'lılara mahkeme kurduğu öğrenildi. Özden'in ardından Adana emirliğine, bir süre sonra da Türkiye emirliğine getirildiği ortaya çıktı.

RİSKLİ EYLEMLERE KARIŞTIRMAMIŞ

İki eşi olan, silahla yaralama, tehdit, şantaj ve benzeri talimatlar vererek eylem planlayan Özden'in 10 çocuğundan hiçbirini örgüt adına savaştırmadığı, riskli eylemlere karıştırmadığı, sadece tutuklu bulunduğu süre içinde büyük oğlu Hamza Özden'e geçici olarak emirlik yaptırdığı öğrenildi.

CEP TELEFONU KULLANMAMIŞ

Görünürde tuğla ve briket üretimi yapan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in hayatı boyunca hiç cep telefonu kullanmadığı, görüşmeleri yüz yüze ve yazılı olarak yaptığı tespit edildi. Pasaportu olmasına rağmen hiç yurt dışına çıkmadığı kaydedilen Özden'in haftanın belirli günlerinde örgüt üyesi teröristlerle düzenli olarak sohbetler gerçekleştirdiği, bu sohbetlerde yeni katılan kişileri DEAŞ’a kazandırdığı ortaya çıktı.

Ayrıca tutuklanan Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden'in yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.