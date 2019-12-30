DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana, Kayseri ve Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonu düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve aralarında Batman il sorumlusunun da bulunduğu 37 şüpheli yakalandı.