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DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana, Kayseri ve Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonu düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve aralarında Batman il sorumlusunun da bulunduğu 37 şüpheli yakalandı.
DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana, Kayseri ve Batman'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 37 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Batman'da 22 şüpheli yakalandı
Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.
400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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