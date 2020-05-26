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DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Cuburi öldürüldü

Irak terörle mücadele birimi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusunun öldürüldüğünü bildirdi.
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Cuburi öldürüldü

Irak terörle mücadele birimi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu.

Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Irak emiri ve örgüt liderinin yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamda, Cuburi'nin Suriye'nin Deyrizor kırsalında uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca düzenlenen operasyonda öldürüldüğü belirtildi.

Irak merkezi hükümeti, 20 Mayıs'ta adı DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu. 

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.

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