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DEAŞ'lı teröristlerin cep telefonundan inanılmaz görüntüler: Çocuklara ateş altında eğitim

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ’lılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ’lının bilgisayar ve cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı. Kamuflaj giydirilen çocuğa, ateş altında eğitim verildiği görüldü.
DEAŞ'lı teröristlerin cep telefonundan inanılmaz görüntüler: Çocuklara ateş altında eğitim

Ankara'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. İncelenen cep telefonu ve bilgisayarlarda bulunan görüntüler, örgütün çocuklara eğitim verdiğini ortaya koydu.

Elde edilen bir görüntüde kamuflaj giydirilen çocuğa, ateş altında eğitim verildiği görüldü. 7-8 yaşlarındaki çocuk dikenli tellerin altında sürünürken, yan tarafta örgüt üyesi tarafından önüne doğru ateş açılması dikkat çekti.

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