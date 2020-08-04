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Dede Korkut Hikayeleri Mamak’ta hayat buluyor

UNESCO tarafından 2018 Yılında somut olmayan kültürel miras listesine giren Dede Korkut Hikayeleri, Mamak’ta millet kıraathanelerinde meddah anlatımıyla yaşatılmaya devam ediyor. 
Dede Korkut Hikayeleri Mamak’ta hayat buluyor

Bilinen 12 hikayesinden Dirse Han Oğlu Boğaç Han’ının hikayesi Geleneksel Türk Tiyatro Sanatçısı Kenan Olpak tarafından anlatılırken, vatandaşlar da interaktif katılım gerçekleştirerek hem kültürel değerleri yeniden yaşıyor hem de keyifli bir akşam geçiriyor.

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Kültür elçiliği yapıyoruz
Dede Korkut Hikayeleri’nin Türk dilinin en güzel yadigarları arasında yerini aldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bizlerde bu değerlerimize sahip çıkıyor, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda elçilik ediyoruz. Millet kıraathanelerimizde vatandaşlarımızı usta sanatçımızın anlatımıyla buluşturuyoruz.
Bu bilinçle Mamak’ta daha birçok kültürel değerlerimizi vatandaşlarımızla bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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