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Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk öldü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde dedesi Hakan Akcan'ın kullandığı traktörden düştükten sonra tekerleğin altında kalan İbrahim Akcan (7) yaşamını yitirdi.
Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk öldü

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Akcan, dedesi  Hakan Akcan'ın kullandığı 68 AE 073 plakalı traktörden dengesini kaybedip düştü. Tekerleğin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan İbrahim Akcan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla  Emirgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dede Hakan Akcan da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

Soruşturma sürüyor. 

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